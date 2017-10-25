غياب تقنية حكم الفيديو يحرم مالي من الصعود لنهائي كأس العالم للناشئين (صورة)

شهد لقاء إسبانيا ومالي في نصف نهائي كأس العالم للناشئين، المقامة في الهند، عدم احتساب هدف صحيح للمنتخب الإفريقي، بسبب غياب التكنولوجيا في ملعب اللقاء الذي أقيم في مدينة مومباي الجديدة.

ولم يحتسب الحكم الياباني ريوجي ساتو في الدقيقة 62 هدفًا لمنتخب مالي، بعد تسديدة للاعب الشيخ عمر ديوكوري ارتطمت بالقائم ونزلت في المرمى، وهو ما دفع دكة احتياط الماليين للاحتجاج وانتظار أن يستعين الحكم بالتكنولوجيا التي كانت غائبة في الملعب.

ولم تحضر تكنولوجيا خط المرمى ولا حكم الفيديو للفصل في مشروعية الهدف، وزاد من سخط الماليين أن الحكم أنذر مدرب الفريق بعد دقائق نتيجة احتجاجه ومطالبته باحتساب الهدف.

وفازت إسبانيا 3-1 في اللقاء، وستواجه منتخب إنجلترا في النهائي، والذي تفوق بنفس النتيجة على المنتخب البرازيلي الذي كان أبرز المرشحين للفوز باللقب.