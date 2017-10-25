قبل مباراة جيرونا.. زيدان يرفض الرد على تصريحات غوارديولا عن استقلال كتالونيا

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إنه لا يخشى مواجهة جيرونا المرتقبة يوم الأحد المقبل والمقررة ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان إن فريقه سيحل ضيفا على جيرونا “لخوض مباراة كرة قدم فقط” في إشارة إلى ابتعاده والفريق عن الأجواء السياسية التي قد تصطبغ بها المباراة.

وتقام المباراة يوم الأحد وسط إجراءات أمنية مكثفة خشية أي استقبال عدائي من قبل جماهير جيرونا تجاه لاعبي الريال، في ظل التأييد الهائل من جيرونا لمطالب استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

وقال زيدان ، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل هذه المواجهة: “سنخوض مباراة كرة قدم، سنحظى بالتأمين كالمعتاد. نفكر فقط في الاستعداد للمباراة كالمعتاد، ولا نفكر فيما يمكن أن يحدث. إنها مباراة في كرة القدم”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بعث الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني والحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي بالعديد من الرسائل السياسية التي توضح تأييده لعملية استقلال إقليم كتالونيا.

ولدى سؤال زيدان عن هذه الرسائل، تجنّب المدرب الفرنسي الحديث بهذا الشأن وقال: “لا يمكنني التعليق على ما يقوله جوارديولا أو أي شخص… ما أريده هنا هو التحدث عن كرة القدم”.