برشلونة يعبر مورسيا بالثلاثة ويقترب من دور الـ16 لكأس إسبانيا (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

وضع فريق برشلونة حامل اللقب قدما في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ريال مورسيا المنافس بدوري الدرجة الثانية (ب) بنتيجة 3 /صفر اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

كما اقترب فريقا اشبيلية وريال بيتيس من التأهل إلى الدور التالي بعد فوز الأول على مضيفه قرطاجنة المنافس بدوري الدرجة الثانية 3 /صفر وفوز بيتيس على مضيفه قادش المنافس أيضا بدوري الدرجة الثانية 2/ 1.

وتغلب فالنسيا على مضيفه ريال سرقسطة 2 /صفر وديبورتيفو الافيس على مضيفه خيتافي 1 /صفر.

وفجر نومانسيا المنافس بدوري الدرجة الثانية (ب) مفاجأة كبيرة وفاز على ضيفه ملقة المنافس بدوري الدرجة الأولى 2 /1.

كاس ملك اسبانيا | ريال مدري وش 0 × 1 برشلونة | هدف اول برشلونة HD الكاسير https://t.co/jE2Y4Rczsg — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧

كاس ملك اسبانيا | ريال مورسسا 0 × 2 برشلونة | هدف الثاني برشلونة HD ديليفيو https://t.co/WUaXWej3xU — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧

كاس ملك اسبانيا | ريال مورسسا 0 × 3 برشلونة | هدف الثالث برشلونة HD https://t.co/cgdwnjIdjE — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧

وعلى ملعب نويفا لا كوندومينا فضل ايرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إراحة أبرز نجوم فريقه وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وتير شتيجن واندريس انييستا وباولينيو وجيرارد بيكيه وخوردي البا، ودفع بمجموعة من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل مستمر مع الفريق، وذلك من أجل الحكم عليهم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أضاف جيرارد دولوفيو الهدف الثاني في الدقيقة 52 وتبعه خوسي أرناييز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56.