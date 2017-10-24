إشبيلية يقترب من دور الـ16 لكأس إسبانيا وهزيمة مفاجئة لمالاغا أمام فريق درجة ثانية

المصدر: د -ب-أ

اقترب فريق إشبيلية بشكل كبير من التأهل إلى دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه قرطاجة المنافس بدوري الدرجة الثانية 3 /صفر اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

وفجر نومانسيا المنافس بدوري الدرجة الثانية (ب) مفاجأة كبيرة وفاز على ضيفه مالاغا المنافس بدوري الدرجة الأولى 2 /1.

وعلى ملعب قرطاجونوفا تقدم بابلو سارابيا بهدف لإشبيلية في الدقيقة 25 ثم أضاف خواكين كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 35 قبل أن يختتم لويس مورييل التسجيل في الدقيقة 51.

وعلى ملعب لوس باخاريتوس تقدم مالاغا بهدف في الدقيقة 21 بتوقيع خوسيه لويس جارسيا ولكن نومانسيا رد بهدفين في الوقت بدل الضائع عن طريق ناتشو سانشيز وألبرتو إسكاسي.