لأسباب أمنية.. ريال مدريد لن يستخدم حافلته في زيارة كتالونيا

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد لن يستخدم حافلته الرسمية عندما ينتقل إلى كتالونيا لخوض مباراة ضد جيرونا، يوم الأحد المقبل، في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لأسباب أمنية.

ولا يريد ريال مدريد أن يتم استهداف حافلته في ظل التوتر السياسي في إقليم كتالونيا وسط مطالبات بالاستقلال عن إسبانيا.

ولا يستخدم ريال مدريد حافلته عادة في الحالات عالية الخطورة، مثل مباراة القمة في برشلونة أو عند زيارة أتليتيك بيلباو.

ويخطط ريال للسفر إلى جيرونا عبر طائرة، مساء السبت المقبل، وقالت صحيفة ماركا إنه سينتقل للاستاد عبر حافلة لا تحمل شعارات بسبب الوضع السياسي الراهن.