نيمار: برشلونة لا يزال في قلبي

التقى البرازيلي نيمار مرة أخرى مع زملائه السابقين ليونيل ميسي وأندريس إنييستا خلال حفل توزيع جوائز “الأفضل” للعام الحالي، حيث أكد مجددًا أنه لا يزال يحمل الاحترام والحب لناديه السابق برشلونة.

وانتقل نيمار البالغ عمره 25 عامًا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو في خطوة اعتبرها مسؤولو وجماهير برشلونة “خيانة” من النجم البرازيلي.

وتناصب إدارة برشلونة العداء مع نيمار وطالبت الاتحاد القاري بالتحقيق مع باريس سان جيرمان لتجاوزه قواعد الإنفاق المالي النظيف بينما طالب النجم البرازيلي فريقه السابق بتعويض كبير بعدما أخل النادي ببنود عقده الأخير معه.

وقال نيمار الذي كان برفقة زميله ومواطنه داني ألفيس قبل مشاركته في الحفل إن برشلونة سيظل في قلبه، مؤكدًا أنه يهمه للغاية مواصلة حضور مثل هذه الحفلات المميزة.

وأضاف مهاجم سان جيرمان “قضيت موسمًا رائعًا في برشلونة ولا يمكن أن أنسى ذلك لكن علينا التفكير في شيء آخر. من المهم أن أكون هنا إلى جوار الأفضل في العالم”.