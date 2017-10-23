جوائز الفيفا 2017.. كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم

تُوِّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2017، في حفل الفيفا السنوي الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتفوق رونالدو (32 عامًا) على منافسه التقليدي ليونيل ميسي لاعب برشلونة والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وحصد رونالدو الجائزة للمرة الخامسة ليعادل رقم ميسي الذي أحرز الجائزة أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 في حين أحرز رونالدو الجائزة أعوام 2009 و2013 و2014 و2016 و2017.

أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو @Cristiano يعبر عن سعادته بالجائزة ويقدم شكره لمن ساندوه وحضور #ميسي و #نيمار! #TheBest pic.twitter.com/3N0hzVLamB — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧

ولم يغب رونالدو وميسي عن القائمة النهائية للمرشحين من العام 2008 (10 أعوام متتالية).

وأسهم رونالدو في فوز فريقه ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية الموسم الماضي، كما أحرز جائزة هدّاف دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل فاز ميسي (30 عامًا) ونيمار (25 عامًا) بلقب كأس إسبانيا فقط، عندما كانا سويًا في برشلونة قبل أن يرحل نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو.

اللحظة المنتظرة… كريستيانو رونالدو @Cristiano يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم. ???? ???? عبر عن حبك له بريتويت. #TheBest pic.twitter.com/tfUUCQaM4P — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧

وفيما يلي سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في استفتاء الفيفا:

1991 الألماني لوثر ماتيوس (إنتر ميلان الإيطالي).

1992 الهولندي ماركو فان باستن (ميلان الإيطالي).

1993 الإيطالي روبرتو باجيو (يوفنتوس الإيطالي).

1994 البرازيلي روماريو (برشلونة الإسباني).

1995 الليبيري جورج ويا (ميلان الإيطالي).

1996 البرازيلي رونالدو (برشلونة الإسباني).

1997 البرازيلي رونالدو (برشلونة الإسباني).

1998 الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس الإيطالي).

1999 البرازيلي ريفالدو (برشلونة الإسباني).

2000 الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس الإيطالي).

2001 البرتغالي لويس فيغو (ريال مدريد الإسباني).

2002 البرازيلي رونالدو (ريال مدريد الإسباني).

2003 الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد الإسباني).

2004 البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الإسباني).

2005 البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الإسباني).

2006 الإيطالي فابيو كانافارو (ريال مدريد الإسباني).

2007 البرازيلي كاكا (ميلان الإيطالي).

2008 البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

2009 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).

2010 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).

2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).

2012 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).

2013 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني).

2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني).

2015 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).

2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني).

2017 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني).

* مع ملاحظة اندماج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015 .