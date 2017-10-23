من هي ليلى آنا لي مقدمة حفل جوائز الفيفا؟ (صور)‎

يقدم الممثل الإنجليزي، إدريس ألبا، والمذيعة البرازيلية، ليلى آنا لي، حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يقام مساء اليوم في لندن، العاصمة البريطانية.

وقرر الاتحاد الدولي إضفاء صبغة بريطانية على الحفل، من خلال تكليف الممثل البريطاني الفائز سابقًا بجائزة غولدن غلوب والذي شارك في عدة أفلام ومسلسلات أمريكية، ويعد من أشهر الممثلين البريطانيين في الوقت الحالي.

كما اختار المذيعة البريطانية، ليلى آنا لي، لمرافقته، والمشهورة في التلفزيون البرازيلي والتي شاركت في حفل افتتاح أولمبياد لندن 2012 وعدة برامج عن كأس العالم.

كذلك اختار الاتحاد الدولي فرقًا إنجليزية موسيقية لإحياء الحفل وأبرزها فرقة “Kasabian” وفرقة “ستومب”.

من جهة أخرى، نشر الدولي الفرنسي السابق، مارسيل دوسايي، الفائز بلقب كأس العالم 1998، صورة في أروقة مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم رفقة مجموعة من الأساطير الفائزين بكأس العالم، وهم البرازيلي كافو بطل نسختي 1994 و2002 ومواطنه بيبيتو الفائز بلقب 1994 والإيطالي ألتوبيلي الفائز بكأس العالم 1982 والأرجنتيني أوزفالدو أرديليس الفائز بلقب 1978.