كريستيانو رونالدو يترنح في الدوري الإسباني

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 400 هدف، يواجه صعوبات كبيرة تزداد فداحتها مع الوقت، في نسخة الموسم الجاري من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو لم يسجل سوى هدف واحد في البطولة، بعد مرور تسع مراحل منها.

وأوضحت “ماركا” أن رونالدو لم يشارك حتى المرحلة الخامسة من البطولة على خلفية عقوبة الإيقاف لأربع مباريات؛ التي فرضت عليه بعد طرده أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني.

ولكن ورغم ذلك وحسب ما ذكرت الصحيفة، لعب رونالدو خمسة لقاءات في الدوري الإسباني، ولم يسجل سوى هدف وحيد في مرمى خيتافي قبل أسبوع.

ولم ينجح صاحب القميص رقم سبعة في التسجل في مرمى بيتيس وألافيس واسبانيول وايبار، إذ قام بالعديد من المحاولات أمام الأخير في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ولكن دون جدوى.

ونجح حارس مرمى ايبار في التصدي لتسديدتين من قدم رونالدو، ليخرج الأخير من ملعب المباراة تملؤه مشاعر الاحباط والغضب، بعدما فشل مرة أخرى في تسجيل أهداف في مسابقة الدوري الإسباني وتفويت فرصة تقليص فارق الأهداف بينه وبين ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي تجمد رصيده عند 11 هدفا خلال الجولتين الماضيتين.

وعلى النقيض، يسير رونالدو بخطى ثابتة في بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يقدم أفضل مستوياته ووصل معدل تهديفه إلى أكثر من هدف واحد في كل مباراة.

ويتربع اللاعب البرتغالي على صدارة هدافي البطولة الأوروبية، بعدما سجل هدفين في مرمى أبويل نيقوسيا القبرصي، وهدفًا في مرمى بروسيا دورتموند الألماني، وهدفًا في شباك توتنهام.