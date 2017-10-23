تألق اللاعبين الشباب في ريال مدريد يغطي على تعثر بنزيما وكريستيانو رونالدو

تعرض خط هجوم ريال مدريد بقيادة الثلاثي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وغاريث بيل لانتقادات هذا الموسم، ورغم دفاع مجموعة من اللاعبين عن زملائهم فإن الجيل الجديد يمنح تشكيلة المدرب زين الدين زيدان الدفعة المطلوبة في الوقت الحالي.

وتكرر هذا الأمر، أمس الأحد، إذ فاز ريال 3 – صفر على إيبار مع جلوس كريم بنزيما على مقاعد البدلاء ،ودخول ماركو أسينسيو التشكيلة الأساسية، وكان أسينسيو (21 عامًا) وراء تسجيل المنافس لهدف في مرماه ،ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني كما تألق إيسكو في الوسط.

ولا يزال غاريث بيل غائبًا بسبب الإصابة، بينما أخفق رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، في هز الشباك ،واكتفى بإهدار عدة فرص وشارك بنزيمة كبديل ،وصنع فقط الهدف الثالث لزميله البديل مارسيلو.

وقال مارسيلو لمحطة موفيستار التلفزيونية عقب المباراة: “إذا تحدثت عن زملائي فإني سأدافع عنهم حتى الموت.. بنزيما لاعب كبير مثل باقي اللاعبين بالفريق”.

وذكرت تقارير إسبانية وبريطانية أن ريال يفكر في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي سجل هدفين في الفوز 4-1 على ليفربول، أمس الأحد، ليكون بديلًا لبنزيما.

وكتب غاري لينكر، لاعب توتنهام هوتسبير وبرشلونة السابق، في حسابه على تويتر: “هاري كين يسجل مجددًا.. لحسن الحظ زيدان يعتقد أن بنزيما هو الأفضل لذا لن يهتم الفريق بمحاولة التعاقد معه”.

لكن زيدان دافع عن بنزيما كما حصل المهاجم الفرنسي على إشادة من مارسيلو وزميله لاعب الوسط الشاب داني سيبايوس.

وقال سيبايوس الذي لم يكن سعيدًا بصيحات الاستهجان من المشجعين ضد بنزيما في ملعب سانتياغو برنابيو: “كريم أفضل مهاجم في العالم.. أخطأ الناس كثيرًا في التعامل معه”.

وأضاف: “هذا وقت منح الثقة لبنزيما ،وهو اللاعب الذي يساعد الفريق بأفضل طريقة ممكنة.. صيحات الاستهجان غير عادلة.. لدينا كريستيانو ،وهو أفضل لاعب يرتدي رقم 7 ،وأفضل لاعب في العالم”.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: “يمكن أن يعبر لينكر عن رأيه وهذا طبيعي، لكن لا أعتقد أن بنزيما ينال أكثر من حقه.. أستمتع بمشاهدته في الملعب”.

وأصبح رصيد ريال بعد هذا الفوز 20 نقطة في المركز الثالث ،ويتأخر بخمس نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر بعد أول تسع جولات.