ريال مدريد يتجاوز إيبار ويستعيد وصافة ترتيب الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني بتغلبه على ضيفه إيبار 3/0، اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله باولو أوليفيرا، مدافع إيبار، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارسيلو أهداف ريال مدريد في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث وقلص الفارق بينه وبين غريمه التقليدي، برشلونة المتصدر، إلى 5 نقاط فقط، فيما توقف رصيد إيبار عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع على التوالي لريال مدريد والسادس له هذا الموسم في الدوري مقبل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين، بينما تعد هذه الخسارة هي الرابعة له في آخر 5 مباريات والسادسة له هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.