ريال مدريد يقترح تغيير نظام تعيين حكام مباريات الدوري الإسباني

قدّم ريال مدريد اقتراحًا جديدًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن تعيين حكام المباريات في دوري الدرجة الأولى.

وأثار هدف برشلونة الأول أمس أمام مالاغا عن طريق جيرارد دولوفيو الجدل واتُّهم الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس بمجاملة الفريق الكتالوني بعد أن أظهرت الكاميرات خروج الكرة من الملعب، وانتهى اللقاء بفوز برشلونة 2/0.

وقالت صحيفة “ماركا” إن ريال مدريد يطالب منذ الصيف الماضي بتغيير نظام التحكيم حيث يريد الفريق الملكي أن تختفي السرية التي تحيط بعالم التحكيم في الاتحاد الإسباني، وأن يصبح تعيين الحكام للمباريات بنظام القرعة.

وأوضحت الصحيفة أن ما حدث في مباراة برشلونة ومالاغا يعزز فكرة ريال مدريد بشأن تعيين الحكام.

وأضافت “ماركا” أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبلغ رئيس الاتحاد خوان لويس لاريا، بضرورة إجراء بعض التغييرات على نظام تعيين الحكام لتجنب المواقف التي يمكن أن تضرَّ بكرة القدم الإسبانية.