بسبب بنزيما.. غاري لينيكر يردّ على زين الدين زيدان

عاد غاري لينيكر النجم الإنجليزي السابق للحديث عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، واستغل لقاء القمة بين توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي ليردَّ على تصريحات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وبدأ الجدل بعد لقاء ريال مدريد وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا، حيث اعتبر النجم الإنجليزي السابق مهاجم ريال مدريد أن كريم بنزيما لا يستحق اللعب في فريق كبير، لكونه يسجل هدفًا كل لقاءين، وهي نسبة منخفضة.

وردَّ “زيدان” بالتأكيد على قيمة مواطنه، واعتبره لاعبًا كبيرًا يستحق اللعب في ريال مدريد، ويلعب دوًرا مهمًا في الفريق.

وردّ غاري لينيكر عبر تغريدة على ” تويتر ” جاء فيها:” هاري كين سجل مجددًا، ومن حسن الحظ “زيدان” يعتبر بنزيما أفضل، لذلك لن يحاولوا خطف كين من توتنهام”.