أتلتيكو مدريد يرتقي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني على حساب سيلتا فيغو

عاد فريق أتلتيكو مدريد لطريق الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه سيلتا فيغو 1 / صفر، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري التي شهدت فوز فياريال على لاس بالماس 4 / صفر.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيفن غاميرو في الدقيقة 28.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن المتصدر برشلونة، فيما توقف رصيد سيلتا فيغو عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وحافظ أتلتيكو على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا فوزه الأول في آخر ثلاث مباريات، والخامس له هذا الموسم مقابل التعادل في أربع مباريات.

فيما تعد هذه الخسارة هي الأولى لسيلتا فيغو في آخر خمس مباريات والرابع له هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، تقدم فريق فياريال إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بفوزه على ضيفه لاس بالماس 4 /صفر.

وتقدم المهاجم الكونغولي الدولي سيدريك باكامبو بهدف لفياريال في الدقيقة 48 ثم أضاف ماريو جاسبار الهدف الثاني في الدقيقة 65 وبعدها بثلاث دقائق سجل خواكيم نافارو مدافع لاس بالماس هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه ثم اختتم المهاجم الإيطالي نيكولا سانسوني الأهداف في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد فياريال إلى 16 نقطة في المركز الخامس وظل لاس بالماس في المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط.

وحقق فياريال فوزه الثالث على التوالي والخامس له هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم.

وفي المقابل تعرض لاس بالماس للهزيمة الخامسة على التوالي والسابعة له هذا الموسم مقابل انتصارين.