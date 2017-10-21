شبيه ميسي الإيراني يظهر في مدرجات “كامب نو” أمام مالاغا (صورة)

التقطت عدسات المصورين في ملعب “كامب نو” تواجد شبيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، في المدرجات، مساء اليوم السبت.

و ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الإيراني رضا باراستيش، الشهير إعلاميا بـ”شبيه ميسي” تواجد في مدرجات البارسا في لقاء مالاغا.

وعزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بتغلبه على مالاغا 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة بفارق أربع نقاط عن فالنسيا أقرب ملاحقيه وبفارق ثماني نقاط عن منافسه اللدود ريال مدريد، الذي يمكنه تقليص الفارق غدا الاحد عندما يواجه إيبار.

فيما توقف رصيد ملقه عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير.

وحافظ برشلونة، بهذا الفوز، على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم حيث فاز في ثماني مباريات وتعادل في واحدة.