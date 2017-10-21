برشلونة سيعرض على ميسي عقدًا مدى الحياة

قال أوسكار غراو، مدير برشلونة التنفيذي، اليوم السبت، إن النادي الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني سيعرض على ليونيل ميسي عقدًا مدى الحياة.

ووافق ميسي، البالغ 30 عامًا، على تمديد عقده لأربع سنوات في يوليو/ تموز الماضي، لكنه لم يوقع عليه رسميًا بعد.

وقال غراو، الذي تحدث خلال الجمعية العمومية السنوية للنادي، إن اللاعب الأرجنتيني سيتلقى عرضًا مشابهًا للعقد الذي وقّعه لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا هذا الشهر.

وأبلغ غراو أعضاء النادي: “وقّع ميسي عقدًا لأربع سنوات في يونيو، لكن النادي سيعرض عليه عقدًا مدى الحياة.

“الأمر يتعلق ببقاء ليو، الذي يلعب هنا منذ كان صغيرًا، معنا طيلة مسيرته فهو أيقونة.. عقب نهاية مسيرته نريد منه أن يظل مرتبطًا بالنادي”.