ديمبلي يفرض على برشلونة طهي الطعام على الطريقة الإسلامية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي عثمان ديمبلي فرض شرطًا خاصًا على إدارة برشلونة خلال مرحلة تعافيه من الإصابة.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن ديمبلي تقدم بعدة طلبات لإدارة برشلونة، وكان أهمها طهي الطعام في الفندق الذي يقيم به على الطريقة الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ديمبلي” سبق أن طلب من طهاة الفندق إعداد طبقه المفضل “الدجاج”، على الطريقة الإسلامية التي تستلزم الذبح، لضمان تصريف أكبر كمية من الدماء.

وأضافت أن “ديمبلي” طلب تقديم الطعام لأفراد عائلته في الفندق بنفس الطريقة، لأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا صارمًا.

وكان “ديمبلي” قد تغيب عن السفر مع أسرته لأداء فريضة الحج، من أجل استكمال فترة علاجه في برشلونة.

وتعرض ديمبلي (20 عامًا) لإصابة قوية منتصف سبتمبر الماضي، خلال مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني، وقد يغيب مدة 4 أشهر عن برشلونة.