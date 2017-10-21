إدارة برشلونة تحت ضغط ارتفاع كتلة الأجور (صورة)

يجتاز جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة امتحانًا قويًا أمام الجمعية العامة، إذ يعرض ميزانية الفريق الجديدة للمصادقة وهو امتحان ليس سهلًا لإدارة الفريق في ظل توازنات مالية صعبة تهدّده مستقبله.

وتمكن بارتوميو من تحقيق الجزء الأول من أهدافه برفع إيرادات الفريق إلى 897 مليون يورو وهو مبلغ قياسي ويؤكد مسيرته في تحقيق هدفه الأكبر للعام 2021 بالوصول إلى مبلغ مليار يورو.

لكن المشكلة الأكبر في ميزانية الفريق هي قيمة الأجور والتي تبلغ 588 مليون يورو، بنسبة تصل إلى 84% وتضم أجور اللاعبين والعمال والطاقم الفني والطبي والفروع، لكنها نسبة مرتفعة جدًا على المقاييس التي يفرضها قانون اللعب النظيف والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي يفرض نسبة لا تتجاوز 70%.

وارتفعت نسبة الأجور نتيجة تجديد عقود عدة لاعبين لويس كسواريز ليونيل وميسي وآندرييس إنييستا بالإضافة لمنح مقدم العقود والتي توصل بها أغلب اللاعبين بمن فيهم البرازيلي نيمار الذي رحل عن الفريق نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعرف بارتوميو أن نسبة 84% ستتقلص بعد إضافة مبلغ صفقة نيمار للميزانية لكن هناك أيضًا مشاكل أخرى تهدد بارتفاعها لأن عدة لاعبين ينتظرون تمديد عقودهم وتحسين أجورهم كالمدافع جيرارد بيكيه والشاب سيرجيو روبيرتو.

كما تأمل إدارة الفريق في التخلص من عدة لاعبين كالتركي أردا توران والبلجيكي توماس فيرمايلين والإسباني باكو ألكاسير وهو ما يمنحها فرصة تقليص نسبة الأجور ويعطي الفريق هامشًا مهمًا لشراء نجوم جدد في فترات الانتقالات المقبلة.