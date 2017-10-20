كريستيانو رونالدو يتكفل بعلاج مصابي حرائق الغابات في البرتغال (صورة)

قالت شقيقة كريستيانو رونالدو: إن هداف ريال مدريد التاريخي وقائد منتخب البرتغال دفع تكاليف علاج المصابين في حرائق الغابات، التي ضربت البرتغال خلال الأيام الماضية.

وأضافت مطربة البوب، كاتيا أفيرو، عبر صفحتها على فيسبوك: “دفع كريستيانو رونالدو ثمن العلاج الطبي لـ 370 شخصًا أصيبوا في حرائق الغابات بالبرتغال”.

وأشادت كاتيا، إحدى ثلاثة أشقاء للاعب مانشستر يونايتد السابق، بهذه الخطوة قائلة: “هذه طريقة جيدة لرد الجميل”.

وحظي رونالدو بالكثير من الإشادة على هذا التصرف، حيث قال عبر حسابه على فيسبوك عقب اندلاع الحرائق: ” من المستحيل أن نبقى غير مبالين بهذه المأساة. أتضامن مع أقارب وأصدقاء الضحايا. الدعم الكامل لرجال الإطفاء الذين يهددون حياتهم للمساعدة في إنقاذ الضحايا”.

وقال جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد: “أهدي بكل سرور كل انتصار في كرة القدم لأرواح ضحايا الحرائق التي دمرت الجزء الشمالي والأوسط من البرتغال”.

كما قالت المغنية الأمريكية مادونا، التي تعيش حاليًا في لشبونة، إنها كانت تصلي للضحايا الذين قُتلوا”.

وكان رونالدو البالغ من العمر 32 عامًا، الذي سيصبح والدًا مرة أخرى، قدّم الدعم المالي إلى مواطني مسقط رأسه في ماديرا، عقب حرائق الغابات المدمرة التي أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص وأدت إلى عمليات إجلاء جماعية في الصيف الماضي، كما أدت هذه الحادثة لاستقالة وزير الداخلية كونستانكا اوربانا دي سوزا، يوم الأربعاء.