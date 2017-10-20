المنتخب الإسباني في أزمة بعد إقالة مديرته

أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم خوان لويس لاريا، كلارامونت مديرة المنتخب الإسباني في خطوة أولى للتخلص من رجال الرئيس السابق أنخل ماريا فيار المتابع في قضايا فساد، لكنها خطوة قد تفجر العلاقة بين الاتحاد ولاعبي المنتخب الإسباني.

وكشفت صحيفة “أس” أن خوان لويس لاريا الرئيس الحالي للاتحاد الإسباني استشار مع اللاعبين خلال وجبة غذاء قبل لقاء ليشتينشتاين وتلقى ردًا قويًا من رموز الفريق الذين رفضوا القرار ودافعوا عن مديرة المنتخب الإسباني.

وتزّعم مجموعة الرفض القائد سيرجيو راموس، وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتش الذين دخلوا في نقاش حاد مع الرئيس لاريا لدرجة أن العلاقة بينهم ظلت مقطوعة حيث لم يلتقوا نهائيًا تجنبًا لمزيد من التوتر.

وهدد اللاعبون الثلاثة رئيس الاتحاد الإسباني بالرحيل عن المنتخب في حال إقالة كليرمونت وهو القرار الذي أصبح رسميًا مما يطرح مشكلة جديدة لرئيس الاتحاد الإسباني مع نجومه الذين لم يعلنوا رسميًا موقفهم من القرار علنيًا.