هل يقود المدرب مارسيلينو فالنسيا لمنافسة ريال مدريد وبرشلونة؟

كان فالنسيا مثارًا للسخرية في كثير من الأحيان خلال المواسم الماضية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في ظل التعرض لأزمة تلو الأخرى لكن سيكون بوسع النادي أن يضحك أخيرًا بعدما بدأ الموسم الجديد بشكل رائع ولم يتعرض لأي هزيمة.

وأحدث المدرب الإسباني مارسيلينو، الذي يحظى باحترام كبير، انتفاضة هائلة في فالنسيا هذا الموسم وقاده للتقدم للمركز الثاني بعد 4 انتصارات متتالية.

وأظهرت هذه الانتفاضة أن بوسع الفريق أن يحلم بالعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكنه سيواجه اختبارًا لطموحه يوم السبت أمام إشبيلية الذي تأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في عامين متتاليين.

ويلعب برشلونة، الذي يتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن فالنسيا، على أرضه مع مالاغا المتعثر يوم السبت، بينما يستضيف ريال مدريد منافسه إيبار يوم الأحد. وسيحاول أتلتيكو مدريد إيقاف سلسلة من 4 مباريات بلا فوز عندما يحل ضيفًا على سيلتا فيغو.

وكان من المنتظر بالفعل أن يعمل مارسيلينو، الذي حقق نجاحات متواصلة مع فياريال قبل أن يختلف مع الإدارة ويرحل العام الماضي، على قيادة فالنسيا لإيجاد حلول لمشكلاته الدفاعية بعد أسوأ أداء دفاعي للفريق الموسم الماضي بعدما استقبل 65 هدفًا.

وحافظ فالنسيا على نظافة شباكه مرتين في أول 3 مباريات لكن الشهر الماضي بات الفريق يملك أيضًا قوة هجومية قادرة على تعويض المشكلات في الخط الخلفي.

وسجل فالنسيا 21 هدفًا ولم ينجح أي فريق في اجتياز هذا الرقم سوى برشلونة.

وفي الجولة الماضية فاز فالنسيا 6/3 على ريال بيتيس في لقاء غريب. وتقدم فالنسيا 4/0 بعد 73 دقيقة لكنه عانى من آفة الموسم الماضي واستقبل 3 أهداف في غضون 5 دقائق قبل أن يتعافى ويسجل هدفين ويصعد إلى المركز الثاني.

وبعد مباراة وصفتها صحيفة “إلموندو” “بالمجنونة” قال مارسيلينو “يجب أن نتجنب مثل هذه المواقف لأن المدرب بات كبيرًا في العمر على التعامل مع ذلك”.

وجاءت الأحداث المثيرة في ريال بيتيس بعد فوزين متتاليين بنتيجة 3/2 على أتلتيك بلباو ثم ريال سوسيداد، حيث تعرض مارسيلينو لإصابة في ساقه خلال الاحتفال بهدف الانتصار عن طريق سيموني زازا.

تعيينات غريبة

وبات مارسيلينو عاشر مدرب يقود فالنسيا منذ 2012 عندما انفصل النادي عن أوناي إيمري بعد إنهاء الدوري في المربع الذهبي بشكل متتالي.

وشارك فالنسيا منذ ذلك الحين في دوري الأبطال مرة واحدة وأبرم النادي تعاقدات غريبة منها تعيين غاري نيفيل، الذي لا يملك خبرة تدريب على مستوى الأندية، وتشيزاري برانديلي الذي استقال من منصبه بعد شهرين.

لكن مارسيلينو نجح في التعامل مع خامس أنجح أندية إسبانيا وبث الأمل في العودة إلى المربع الذهبي.

وقال المهاجم زازا هداف فالنسيا هذا الموسم برصيد 7 أهداف “إنه مدرب قوي ويملك شخصية قوية”.

وأضاف “لكنه ليس جنرالًا في الجيش لا يتحدث مع أي شخص بل يشرح كيف تسير الأمور. إنه يشرح الأمور ثم يدرك المرء في وقت لاحق صحة ما قاله”.