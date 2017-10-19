ما سر “الكبسولة” التي ابتلعها ميسي خلال مباراة برشلونة وأولمبياكوس؟ (فيديو)

أثار ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني جدلا واسعا حينما رصدته كاميرات التلفزيون يبلتع كبسولة في الدقيقة العاشرة، من مباراة فريقه مع أولمبياكوس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي هدفه رقم 100 في البطولات الأوروبية مع اقتراب برشلونة من بلوغ دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه 3-1 على أولمبياكوس، على الرغم من خوض أصحاب الأرض للشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين.

وطرد جيرارد بيكيه قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بسبب حصوله على إنذارين؛ أحدهما بسبب جذبه لقميص أحد لاعبي المنافس، والآخر بسبب قذفه للكرة في الشباك.

لكن هذا لم يسبب الكثير من التهديد لمرمى برشلونة في مواجهة أولمبياكوس؛ الذي بدا بلا حول ولا قوة، ووضح تأثره بتراجع مستواه بشدة في خضم رحلة الدفاع عن لقبه المحلي.

ويحتل النادي القادم من أثينا، والذي فاز بثلاثة ألقاب للدوري المحلي، إضافة للقبين للكأس تحت قيادة إرنستو بالبيردي المدرب الحالي لبرشلونة، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري اليوناني، وخسر مبارياته كافة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب دبي الرياضية نقلا عن كتالونيا راديو، فإن الكبسولة ربما تكون “جلوكوز”، وهي عادة منتشرة بين عدد كبير من اللاعبين.

المثير أن أرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الإسباني قال، إنه لا يعلم شيئا عن الكبسولة، لكنه مزح قائلا :”ليأخذ المزيد إذا كان سيسجل أهدافا”.

ويتصدر برشلونة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد تسع نقاط، عقب فوزه بأول ثلاث مباريات، ويتقدم بفارق ثلاث نقاط على يوفنتوس. وسيؤدي الفوز على اولمبياكوس في اليونان في غضون أسبوعين إلى ضمان مكان للفريق الكتالوني في دور الـ 16.