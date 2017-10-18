مؤلفة “هاري بوتر” تتفوق على “رونالدو” في الملايين

تصدرت الكاتبة البريطانية “ج.ك.رولينغ” قائمة الأوروبيين الأكثر دخلا في سنة 2017 ب 95 مليون دولار ، يليها في المرتبة الثانية نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ93 مليون دولار ، حسب مجلة “فوربس”.

وسبق لمؤلفة السلسلة الشهيرة ّهاري بوتر ” أن تفوقت على كل نجوم هوليوود من حيث الأجر، بسبب النجاح الكبير الذي حققه مؤلفها بعد تحويله إلى سلسلة من الأفلام، ومال تزال لحد الآن تتقاضى نسبة من النسخ التي يتم بيعها، وكذا حقوقا من شركة الإنتاج السينمائي “وارنر بروس”.

أما رونالدو فيتلقى إضافة إلى أجره كلاعب لكرة القدم، أرباح مشاريعه التجارية وعلى رأسها علامة الملابس التي تحمل اسمه CR7، زيادة على الإعلانات التي يشارك فيها وحقوق الصورة.

واحتلت الفرق اللروك الانجليزية “كولدبلاي ” الرتبة الثالثة ب 88 مليونا ،ثم المغنية “أديل” ب 69 مليونا ، فيما اكتفى نجم كرة المضرب السويسري “روجيه فيديرير” بالمركز الخامس ب 64 مليون دولار .