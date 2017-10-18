وزير الرياضة الإسباني لغوارديولا: رأيك السياسي مثل معلوماتك النووية “لا تفقه فيها شيئًا”

قال وزير الرياضة والتعليم والثقافة الإسباني، إنييغو مينديز دي فيغو، إن “فرق كرة القدم ليس من شأنها التحدث في السياسة، وإن رأي المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، لا يختلف عن رأيه هو في الفيزياء النووية”.

وعقب فوز مان سيتي، أمس الثلاثاء، على نابولي الإيطالي 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أهدى المدرب السابق لفريق برشلونة هذا الانتصار لزعيمي المنظمتين الانفصاليتين “ANC” و”Omnium Cultural” غوردي سانشيز وغوردي كويشارت على الترتيب، المحتجزيْن بتهمة التحريض.

وفي مقابلة مع إذاعة (RNE) وردًا على سؤاله حول ما إذا كان نادي برشلونة قد لعب دورًا سياسيًا في الأزمة الانفصالية بإقليم كتالونيا ذاتي الحكم، أكد مينديز دي فيغو الذي يشغل أيضًا منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن أندية كرة القدم ليس من شأنها الإدلاء بتصريحات “قد تؤذي الفريق الذي يتمتع بعدد كبير من المشجعين خارج كاتالونيا”.

وأعرب الوزير الإسباني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية عن اقتناعه بأن الكثير من مشجعي البرسا “لم يعجبهم موقف النادي على الإطلاق وهذا لا يساعد على التعايش”.

وعن إمكانية خروج برشلونة من الدوري الإسباني لكرة القدم، أكد مينديز دي فيغو أن “الليغا” في هذه الحالة ستصبح “قهوة منزوعة الكافيين”، و”ستفقد الكثير من حرارتها”.