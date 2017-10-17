بـ 45 مليون يورو.. برشلونة يغازل شريك لاعب ريال مدريد في هجوم البرازيل

لا يمانع برشلونة متصدر الدوري الإسباني في دفع أموال طائلة للتعاقد مع لاعب برازيلي موهوب يبلغ عمره 17 عاما فقط بعد تألقه مع منتخب بلاده خلال بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في الهند.

وأتم المهاجم البرازيلي الشاب لينكولن عامه السابع عشر لكن المفاوضات بدأت بالفعل بين برشلونة ووكيل أعماله حيث يعتبر الكثيرون مهاجم فلامنغو الصغير أحد أفضل لاعبي جيله.

وظهر لنكولن مؤخرا في قائمة نشرتها صحيفة “غارديان” البريطانية تضم 60 من المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم وبات أحد أبرز المهاجمين الشبان في العالم.

ويشارك لنكولن مع منتخب بلاده بعدما قاده للفوز ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما إلى جوار فينيسيوس جونيور الذي تعاقد معه ريال مدريد في وقت سابق من العالم الحالي حيث سجل خمسة أهداف أي أقل هدفين من شريكه في الهجوم.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن فلامنغو حدد 30 مليون يورو للاستغناء عن لنكولن لكن من غير المضمون أن يتعاقد معه برشلونة في ظل التنافس الكبير مع العديد من الأندية.

ومن المرجح أن يدفع برشلونة أكثر من 45 مليون يورو التي دفعها النادي الملكي لضم فينيسيوس في فصل الصيف الماضي رغم أنه وقع عقده الأول في عالم الاحتراف نهاية العام الماضي.

وبدأ برشلونة الموسم الحالي بشكل جيد لكنهم يدركون أن الفريق بحاجة لتدعيم كبير خاصة بعد فشل التعاقد مع فيليب كوتينيو في ظل إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي وغيابه عن المباريات لفترة طويلة.