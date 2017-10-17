كريستيانو رونالدو يواجه موقفًا صعبًا في قضية التهرب الضريبي.. ومارسيلو ينضم لقائمة المتهمين

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، مهددًا بدخول السجن في قضية التهرب الضريبي، المتابعة من قبل إدارة الضرائب الإسبانية، والتي تتهمه بتهريب 14،7 مليون يورو من حقوق بيع صورته لشركة وهمية.

وحسب صحيفة “إلموندو”، فالنجم البرتغالي وعكس النجوم الذين تمت متابعتهم بتهمة التهرب الضريبي، رفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع إدارة الضرائب الإسبانية والاعتراف بالخطأ، وهو ما كان سيجنبه حكمًا بالسجن يفوق سنتين، كما حدث مع غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة.

ووفق الصحيفة، فإن النجم البرتغالي مصر على براءته من تهمة التهرب الضريبي، ويؤكد أنه في وضع قانوني وهو ما يجعل المحكمة تتجاوز ظروف التخفيف في حال إدانته.

ويواجه النجم البرتغالي حكمًا بالسجن يصل لـ7 سنوات وغرامة مالية كبيرة، لكن الحكم كان من الممكن أن يتم تخفيفه لأقل من سنتين، حال قبوله الاعتراف بالخطأ والتفاوض مع إدارة الضرائب على تسوية مالية.

مارسيلو

كما أعلنت نيابة العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، أن هناك احتمالات حول قيام اللاعب البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد، بارتكاب جريمة ضريبية تتعلق بمبلغ مالي يصل إلى نصف مليون يورو تقريبًا.

واتهمت النيابة العامة في مدريد اللاعب البرازيلي بالتهرب من تسديد ( 70ر917) يورو (577 ألفًا و443 دولارًا) كضرائب مستحقة على دخل الأشخاص الطبيعيين في 2013.

وأفادت الجهات القضائية بأن اللاعب أخفى أرباح حقوق الصورة الخاصة به من خلال عدة شركات أنشئت لهذا الغرض.

وقالت النيابة العامة في نص اتهامها للاعب البرازيلي: “كل هذه المنشآت الاعتبارية تم استخدامها من قبل الممول الضريبي من أجل إخفاء الأرباح الناتجة عن حقوق الصورة الخاصة به”.

وأشارت النيابة العامة في إسبانيا إلى أن مارسيلو قدم إقرارًا ضريبيًا عن نشاطاته في 2011 و2012 و2013 دون أن يذكر شيئًا عن أرباحه من حقوق الصورة بهدف تحقيق منفعة مالية غير قانونية.

وانضم مارسيلو، البالغ 29 عامًا، إلى ريال مدريد في 2006 ليصبح مع مرور الوقت أحد أهم اللاعبين في صفوف الفريق.

وعلى ضوء هذا الاتهام الأخير، أصبح اسم مارسيلو ضمن قائمة لاعبي ريال مدريد الحاليين والسابقين الذين ارتبطت أسماؤهم بالجرائم الضريبية مثل البرتغاليين كريستسانو رونالدو وبيبي وريكاردو كافاليو وكوينتراو، والإسباني تشابي ألونسو، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا.