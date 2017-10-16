على رأسهم رونالدو وبينهم عرب.. نجوم قلّدوا احتفال ميسي (فيديوغرافيك)

بعد مرور حوالي 6 أشهر على الاحتفال الشهير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بتسجيل هدفه في مرمى ريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من لقاء الكلاسيكو بالدوري الإسباني الموسم الماضي، ورفع قميصه في ملعب سنتياغو برنابيو، انتشر هذا الاحتفال بين لاعبي العالم.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في الفيديوغرافيك التالي بعض النجوم الذين قلّدوا احتفال ليونيل ميسي وحاولوا السير على نهجه:

– كريستيانو رونالدو:

احتفل نجم ريال مدريد بهدفه في لقاء السوبر الإسباني أمام برشلونة على ملعب كامب نو بإظهار عضلاته ثم أعطاه مارسيلو القميص ليرفعه على طريقة ميسي.