رونالدينيو يكشف سبب رحيله المفاجئ عن برشلونة

برّأ النجم البرازيلي السابق رونالدينيو المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدرب الحالي لمانشستر سيتي من قرار رحيله عن برشلونة صيف العام 2008 نحو ميلان وأكد أنه قرار شخصي وأن علاقته بالمدرب السابق لبرشلونة كانت جيدة.

وكان خوان لابورتا الرئيس السابق لبرشلونة قد عيّن بيب غوارديولا مدربًا للفريق صيف 2008 وغادر الفريق اللاعبان البرازيلي رونالدينيو والبرتغالي ديكو وتحدثت الشائعات عن شروط المدرب الجديد والتي كانت تتعلق بالتخلي عن الثنائي بالإضافة للكاميروني إيتو لكونهم كانوا أعمدة المدرب السابق الهولندي فرانك ريكارد.

وغادر إيتو الفريق بعد موسم واحد تُوِّج خلاله بالثلاثية وكان الهداف الأول للفريق ورحل نحو إنتر ميلان حيث عاد وانتقم من بيب غوارديولا وأخرجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتُوٍّج باللقب.

وقال رونالدينيو: “غادرت برشلونة لكوني حققت جميع أهدافي وكنت في حاجة للتغيير وعلاقتي بيب غوارديولا كانت دائمًا ولازالت جيدة فقد عملت طويل مع شقيقيه في علاقتي بشركة “نايك””.

وعُيِّن النجم البرازيلي السابق سفيرًا لبرشلونة مؤخرًا ويعد من أبرز اللاعبين الذي مروا بالفريق وكان وراء عودته للفوز بالبطولة الأوروبية الأهم العام 2006 رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد.