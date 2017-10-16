نجم ريال مدريد السابق يستعين بزوجته للحفاظ على لياقته (فيديو)

رغم أن ألفارو أربيلوا، مدافع ريال مدريد السابق، أعلن اعتزاله في وقت سابق من العام الحالي إلا أنه ما زال يحافظ على لياقته البدنية، ولكن عبر طريقة غريبة للغاية.

فبدلا من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ورفع أوزان من الحديد، قرر أن يرفع زوجته الحسناء على كتفيه ويمارس التدريبات الرياضية في هذا الوضع.

ووضع زوجته كارلوتا رويز على كتفيه، وبدأ ينزل بركبتيه وهي على كتفيه لتدريبات عضلات كتفيه وكذلك عضلات البطن والفخذين.

وصور أربيلوا هذه التدريبات بالفيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به وعلق عليه، قائلا: “كل حيوان يحتاج للجمال”، في إشارة إلى زوجته.