بعد نجاحها مع كريستيانو رونالدو.. زيدان يبدأ تطبيق إستراتيجية التناوب الشهيرة مع مودريتش

قالت صحيفة “أ س” الإسبانية أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، يتبع إستراتيجية “التناوب” التي طبقها المدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، في الموسم الماضي مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل الحفاظ على جاهزيته الذهنية، والبدنية في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وغاب مودريتش، يوم السبت الماضي، عن مباراة ريال مدريد أمام مضيفه خيتافي؛ استعدادًا لمباراة النادي الملكي المرتقبة أمام توتنهام الإنجليزي، غدا الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن إستراتيجية “التناوب” الخاصة باللاعب الكرواتي ستعتمد على طريقة محددة وهي عدم المشاركة في المباراة التي تسبق أحد لقاءات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك مودريتش، البالغ 32 عاما، في مباراة خيتافي، التي انتهت بالتعادل 1 / 1، كما لم يخض مباراتي فريقه أمام كل من ألافيس وليفانتي، إذ جاءت المباراة الأولى بعد فترة التوقف الدولي وقبل مباراة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال، فيما كانت الثانية قبل مباراة أبويل نيقوسيا القبرصي بالبطولة نفسها.

وظهر صاحب القميص رقم 10 بشكل رائع أمام أبويل نيقوسيا، كما تألق أيضا في مباراة دورتموند وصنع الهدف الثالث لفريقه، الذي سجله رونالدو لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 3 / 1.

ويرغب زيدان في الحفاظ على اللياقة البدنية لأحد أبرز لاعبيه الأساسيين في وسط الملعب لأطول وقت ممكن.

وعلى النقيض مما حدث مع رونالدو، وصل مودريتش إلى المراحل الأخيرة من الموسم الماضي منهكا فقد اضطر زيدان إلى إراحته في ثلاث مباريات خلال الأسابيع الثمانية الأخيرة من الدوري الإسباني.

يذكر أن مودريتش غاب عن تسع مباريات في موسم 2016/2017 بسبب تعرضه للإصابة ثلاث مرات.