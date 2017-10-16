فريق إسباني يفتح ملعبه مأوى لضحايا الحرائق في إقليم غاليسيا

قام فريق كوروكسو الإسباني، أحد أندية الدرجة الثانية “ب”، بلفتة رائعة لصالح ضحايا الحرائق ،التي يشهدها إقليم غاليسيا الإسباني، والتي أدت إلى وفاة شخصين ،وعدد من المصابين ،وقطع الماء والكهرباء عن عدة مناطق ومئات الأشخاص دون مأوى.

وقرر الفريق الإسباني ،عبر بيان رسمي فتح ملعبه كمأوى لضحايا الحرائق، ووضع كل تجهيزاته رهن إشارة السكان ،كما فتح خطوط هاتفه لمدة 24 ساعة ؛لتقديم المساعدة للأشخاص المنكوبين ،ونقلهم للملعب وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وقال غوستافو فالكي، رئيس الفريق لراديو “ماركا”، إن المدينة تضررت بشكل كبير من الحرائق ،وأن فريقه وطاقم الملعب جاهزين لتقديم الدعم.

Todo o meu apoio as familias que están a sufrir a causa dos incendios. ???????? #prayforvigo pic.twitter.com/OuAbQqdxGr — Emre Mor (@Emremor29) October 15, 2017

وأكدت السلطات في إقليم غاليسيا، أن الحرائق التي مست آلاف الهيكتارات هي بفعل فاعل وتحقق في أسبابها.