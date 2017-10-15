نبأ سار لريال مدريد وسيرجيو راموس يحصل على عطلة

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد خبرًا جيدًا بعد عودة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس للتدريبات الجماعية، وهو ما يؤكد جاهزيته للعب مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وكان نافاس قد عاد إلى مدريد مصابًا بشد عضلي بعد مشاركته في لقاء منتخب بلاده الأول أمام الهندوراس والذي شهد تأهل كوستاريكا رسميًا إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وغاب الحارس الكوستاريكي عن لقاء خيتافي وشارك الإسباني كيكو كاسيا دون أن يمنح الثقة للمدرب زيدان حيث ارتكب عدة أخطاء.

وشارك اللاعبون المشاركون في لقاء خيتافي في تدريبات خفيفة، بينما منح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عطلة يوم للعميد سيرجيو راموس الذي لعب لقاء خيتافي رغم الوعكة الصحية التي أُصيب بها صبيحة اللقاء وأدى لتناوله المحاليل.

ويستمر غياب كل من الويلزي غاريث بيل وداني كارافخال وماتيو كوفاسيتش بسبب الإصابة وهو ما دفع زيدان لدعوة عدة لاعبين من الفريق الثاني للتدريب مع الفريق الأول.