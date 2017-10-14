مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. قذيفة ساؤول تحرج البارسا في الشوط الأول (فيديو)

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في إنهاء الشوط الأول متقدما على ضيفه برشلونة، بهدف دون مقابل، في المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليغا”.

في الدقيقة 21 سجل ساؤول هدف أتليتكو مدريد الأول في شباك مارك أندري تير شتيجن من تسديدة صاروخية فشل الحارس الألماني في التعامل معها.

لاعب الوسط الإسباني مرر لفيلبي لويس الذي بدوره مررها ليانيك كاراسكو، وأثناء تلك التمريرات كان ساؤول يهرب من الرقابة ويتمركز خارج منطقة جزاء برشلونة ليسدد قذيفة على يسار تير شتيغن.

لم يخسر برشلونة أي مباراة حتى الآن في الدوري.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة في الدوري بعد 7 جولات، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 15 نقطة.