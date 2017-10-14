كريستيانو رونالدو يُنقذ ريال مدريد من كمين خيتافي ويقفز ثانيًا في ترتيب الدوري الإسباني

أنقذ المهاجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد من فخ التعادل، وقاده لفوز صعب ومتأخر 2 / 1 على مضيفه خيتافي، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني ليمنح الفريق فرصة للاحتفال بمباراته رقم 100 تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وكاد خيتافي يُفسد احتفال زيدان بمباراته رقم 100 مع الفريق منذ أن تولى المسؤولية في منتصف موسم 2015 / 2016، حيث ظل التعادل 1 / 1 قائمًا بين الفريقين حتى سجل رونالدو هدف الفوز الثمين للفريق في الدقيقة 85 .

وسجل كل من الفرنسي كريم بنزيما ورونالدو هدفه الأول في الدوري الإسباني بالموسم الحالي ليقودا الريال إلى الفوز الثمين الذي رفع رصيد الفريق إلى 17 نقطة، ليقفز إلى المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق أربع نقاط خلف منافسه التقليدي برشلونة الذي يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

خيتافي 1 × 2 ريال مدريد | أهداف المباراة " pic.twitter.com/whN0J42Kik — #دون_للرياضة (@done1sport) October 14, 2017

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله بنزيما في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني، سجل خورخي مولينا هدف التعادل المثير للجدل لخيتافي في الدقيقة 56، ولكن رونالدو سجل هدف الفوز للريال في الدقيقة 85 ليقود الفريق للفوز الثمين.

– ترتيب اندية الليغا حتى هذه اللحظة. pic.twitter.com/dhFPe8mBfI — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) October 14, 2017

والهدف هو الأول لرونالدو في الموسم الحالي، حيث غاب اللاعب عن أول أربع مباريات في رحلة الدفاع عن لقب الفريق في الموسم، بسبب الإيقاف الذي فُرض عليه بعد الطرد في مباراته أمام برشلونة بذهاب كأس السوبر الإسباني في بداية هذا الموسم.