مباراة ريال مدريد وخيتافي.. بنزيما يُنهي صيام 143 يومًا في الدوري الإسباني (فيديو)

أنهى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد صيامه في مسابقة الدوري الإسباني الذي دام 143 يومًا كاملة.

وسجل بنزيما هدف التقدم لصالح ريال مدريد بعد مرور 39 دقيقة من عمر اللقاء المقام، مساء السبت، أمام مضيفه خيتافي في الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

كما سجل بنزيما هدفه بمساعدة مغربية من اللاعب فيصل فجر الذي يدافع عن ألوان قميص خيتافي، وحاول قطع الكرة ولكنها وصلت بالخطأ إلى بنزيما ليراوغ ببراعة ويهز الشباك.

وكان آخر هدف سجله بنزيما في الليغا يوم 21 مايو الماضي في الموسم المنقضي في شباك مالاغا، خلال المباراة التي انتهت بفوز الريال بثنائية.

وافتتح بنزيما أهدافه في الليغا هذا الموسم بهذا الهدف كما سجل ثاني أهدافه في الموسم بعد أن هز شباك برشلونة في كأس السوبر الإسباني.

ويعد هدف بنزيما في مرمى الحارس فيسنتي جويتا هو الثاني له هذا الموسم، بعد أن سجل في شباك مارك أندري تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، في إياب السوبر الإسباني مطلع الموسم الحالي.

وعادل بنزيما عدد أهداف فرانشيسكو خينتو الجناح الأسطوري لريال مدريد ووصل لهدفه رقم 182 مع الفريق، ليحتل المرتبة السابعة في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ.

ورفع بنزيما عدد أهدافه في الدوري الإسباني إلى 124 هدفًا خلال 248 مباراة.

وخاض بنزيما 372 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات، سجل فيها 182 هدفًا وصنع 104.