هل يتولى زيدان تدريب برشلونة مستقبلًا؟ تعرّف على الإجابة

يرى زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه اكتسب الخبرة كمدرب الآن، وهو الذي يستعد لخوض مباراته الـ100 كمدرب، غدًا السبت، أمام خيتافي في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقبل 99 مباراة تولى “زيزو” تدريب “الملكي”، ووقتها كان يؤكد أنه يواصل التعلم، ولكنه قال في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “الفارق الآن هو أنني خضت 100 مباراة، في البداية كنت متحمسًا وما زلت هكذا، ولكن الأهم هو المضي قدمًا، والشغف الذي يحركنا في كل تدريب وكل مباراة، اكتسبت الخبرة، يمكنني القول الآن إنني مدرب واثق رغم أن كل شيء يمضي بشكل سريع”.

وحول تتويجه بسبع بطولات مع “الميرينغي”، أشار زيدان إلى “أنه يستغل كل لحظة وكل يوم، هذا ما أفعله، استمتع يوميًا لأن هذه هي الحياة، يجب استغلال ما لدينا”.

وردًا على أصعب وأفضل أوقات مر بها كمدرب للريال، قال زيدان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: “أصعب وقت عندما تخسر لأن هذا يعني وجود شيء لم تقم به جيدًا، وأجمل الأوقات هو الفوز بالليغا، كانت اللحظة الأجمل”.

وفيما يتعلق بإمكانية تدريبه للغريم التقليدي للريال، فريق برشلونة، رد زيدان: “ريال مدريد في قلبي، ولن أدرب هناك مطلقًا.. مع كامل الاحترام”.

وكشف أنه خلال فترة احترافه كلاعب سأله كثيرون عما إذا كان يرغب في اللعب بنادٍ آخر، ولكن لم يود ذلك، مبينًا: “أنا هنا وأفكر في الوقت الحالي فقط وليس أكثر”.

من جهة أخرى أكدت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكاتالونية أن الفرنسي زين الدين زيدان سيترك ريال مدريد صيف 2018 ليتولى تدريب منتخب فرنسا خلفا للمدرب الحالي ديدييه ديشامب .

وحسب وسائل إعلام فرنسية فالصحيفة المقربة من برشلونة تريد التخلص من المدرب الفرنسي الذي تمكن من إعادة ريال مدريد للقمة خلال موسم ونصف وتوج ب7 ألقاب ولا زال بإمكانه حصد المزيد.

واستندت الصحيفة الكاتالونية على عدة معطيات أبرزها استطلاعات للرأي جرت مؤخرا في فرنسا حصد خلالها المدرب والأسطورة الفرنسي على نسبة 72 في المائة ترغب في أن يقود المنتخب الفرنسي حاليا أو بعد مونديال روسيا.

وأكدت الصحيفة أن كثرة المواهب في فرنسا وسوء الأداء قد تدفع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإبعاد ديدييه ديشامب وتعيين زيدان الذي أكد من خلال عمله رفقة ريال مدريد أنه يجيد التعامل مع المواهب الصغيرة وتطوير أدائها.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أكد رغبته تمديد عقد ديشامب لغاية نهاية يورو 2020 لكنه في نفس الوقت يضع زين الدين زيدان ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الفرنسي في المستقبل.