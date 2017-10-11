بيكيه ينقلب على برلمان كتالونيا بسبب “الجوال”

عاد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا، لإثارة الجدل في البلاد بعد انتقاده أعضاء في البرلمان الكتالوني ،خلال جلسة تحديد مستقبل إقليم كتالونيا بانفصاله عن إسبانيا.

وأعلن زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودغمون، أمس الثلاثاء، استقلال الإقليم عن إسبانيا، لكنه قال إنه سيرجئ آثار تلك الخطوة للسماح بإجراء محادثات.

وقال بودغمون لبرلمان الإقليم: “أقبل التفويض بضرورة أن تصبح كتالونيا دولة مستقلة في صورة جمهورية.. أقترح إرجاء آثار إعلان الاستقلال لإجراء محادثات بهدف التوصل إلى حل متفق عليه”.

Ho sento però és una vergonya que molts dels presents al Parlament estiguin amb el mòbil mentre s'està decidint el futur de Catalunya. — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 10, 2017

لكنه لم يصل إلى حد طلب دعم صريح من البرلمان لإعلان الاستقلال في تصويت ،وذلك خلال جلسة عاصفة ومهمة، انتقدها بيكيه عبر حسابه على تويتر.

وبدا على مدافع مانشستر يونايتد السابق الإحباط بشدة عندما قال عبر تويتر: “آسف ولكن من العار أن العديد من الحاضرين في البرلمان، يستخدمون الهاتف الجوال ،في حين يتم تحديد مستقبل كتالونيا”.

ويتزايد التوتر في كتالونيا ،منذ الاستفتاء على الاستقلال ،الذي أجراه الإقليم في الأول من الشهر الحالي ،الذي اعتبرته إسبانيا غير دستوري.

ورغم حملة أمنية عنيفة للشرطة ،انتقدها بيكيه بشدة، أعلن المسؤولون في كتالونيا أن نتيجة الاستفتاء كانت لصالح الاستقلال بأغلبية ساحقة.