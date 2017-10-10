إيسكو ينجو من الموت.. مشجع إسرائيلي حاول طعنه بسكين في الملعب (فيديو)

نجا إيسكو نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا بأعجوبة من هجوم مشجع إسرائيلي خلال لقاء منتخب إسبانيا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم/ روسيا 2018.

وبعد نهاية اللقاء نزل حوالي 6 مشجعين لأرضية الملعب واتجه أحدهم نحو النجم الإسباني وفي طريقه سقطت من يده السكين لتتدخل الشرطة الإسرائيلية وتعتقله.

ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن الحادث لكن الصحافة الإسبانية نشرت فيديو تضمن لقطات من دخول المشجعين الستة لأرضية الملعب وتساءلت عن الشيء الذي سقط من يد المشجع الذي اتجه نحو إيسكو.

وأكدت الصحف الإسرائيلية خبر اعتقال الشخص وأن السكين كانت في يده وسقطن منه نتيجة اندفاعه الشديد نجو نجم ريال مدريد.

ورغم كون الشرطة الإسرائيلية أصدرت بيانًا أكدت من خلاله أن إيسكو لم يكن مهددًا وأن إجراءات الأمن كانت جيدة، لكن القضية قد تعرّض إسرائيل لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم حول الحادث.