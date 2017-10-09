لماذا يتمنى برشلونة تأهل منتخب الأرجنتين للمونديال مباشرة؟

لا تخشى الأرجنتين فقط عدم بلوغ نهائيات كأس العالم العام المقبل في روسيا مباشرة دون حاجة لخوض ملحق من مباراتين، بل يخشى نادي برشلونة الإسباني ذلك بشكل أكبر.

وسافرت تشكيلة الأرجنتين إلى الإكوادور، يوم الأحد، لخوض أهم مباراة للفريق في تصفيات المونديال في سنوات عديدة ودون الحديث إلى وسائل الإعلام من أجل التركيز على تحقيق الفوز المطلوب خارج البلاد والظهور في روسيا العام المقبل.

ويحتل فريق ليونيل ميسي، الذي بلغ نهائي كأس العالم منذ ثلاث سنوات في البرازيل، المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من عشرة منتخبات وهو المركز غير الكافي للتأهل.

وتتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة لنهائيات كأس العالم ويلعب صاحب المركز الخامس مع نيوزيلندا على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.

وحال احتلال المركز الخامس بالفعل سيلتقي منتخب الأرجنتين مع نيوزيلندا في ولينغتون في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قبل استضافتها في بوينس آيرس في 15 من الشهر ذاته.

وسيتفاوض برشلونة مع الاتحاد الأرجنتيني بشأن هذا السيناريو المحتمل في ظل وجود ميسي وخافيير ماسكيرانو في صفوف النادي الكتالوني، حيث سيغيب هذا الثنائي عن مباراة إشبيلية المهمة بالدوري في الرابع أو الخامس من الشهر المقبل.

ولا شك أن احتلال الأرجنتين أحد المراكز الأربعة الأولى عقب مباراة الثلاثاء هو السيناريو المثالي للطرفين (الأرجنتين وبرشلونة) على الرغم أن برشلونة بالطبع يتمنى غياب ميسي عن المونديال حتى يحصل على الراحة الكافية الصيف المقبل.

ويمثل السفر من إسبانيا إلى نيوزيلندا، ثم إلى الأرجنتين وعودة لبرشلونة مرة أخرى جولة حول العالم بالنسبة لميسي في 15 يوما فقط.