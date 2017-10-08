شاكيرا توضح حقيقة انفصالها عن بيكيه

تلقى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وإسبانيا نبأ سعيدًا في أسبوع صعب بالنسبة له عقب صدور بيان عن صديقته المطربة الشهيرة شاكيرا يؤكد استمرار علاقتهما ونفي شائعات انفصالهما التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعرض بيكيه خلال الفترة الماضية لانتقادات وصيحات استهجان خلال تدريبات ومباراة منتخب بلاده أمام ألبانيا بسبب مساندته لاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا الذي ينتمي له.

وهدد بيكيه بالانسحاب من المنتخب الإسباني لكنه أجّل ذلك إلى ما بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، لكن ثارت خلال الآونة الأخيرة أيضًا أزمة خاصة قد تطيح بالحياة العائلية لبيكيه مع صديقته الشهيرة شاكيرا.

وانتشرت شائعات يوم الخميس الماضي بشأن انفصال بيكيه عن شاكيرا واستقرارها في بلادها كولومبيا، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية وكولومبية.

ويرجع آخر ظهور علني يجمع بيكيه وشاكيرا لحضورهما حفل زفاف ليونيل ميسي وصديقته أنطونيلا روكوزو نهاية حزيران الماضي لذلك زادت وتيرة الشائعات.

لكن أنهى شاكيرا مطربة البوب الشهيرة هذا الجدل عبر بيان أصدرته يوم الأحد أكدت خلالها استمرار علاقتها مع بيكيه والد نجليها ميلان 4سنوات وساشا عامين.

ونقلت مجلة “هولا” نص البيان قائلة: “كل شيء كما هو. كل ما تداوله مجرد شائعات”.

ونشرت شاكيرا مقطع فيديو قصيرا لإحدى أغانيها على حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق عليه بيكيه بوقع رمز القلب فيما يشير إلى علاقة الحب المتوهجة بينهما.