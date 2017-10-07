مدافع ريال مدريد يُثير الجدل بسبب صور عيد ميلاده

نظم الفرنسي تيو هيرنانديز، مدافع ريال مدريد، حفلًا عائليًا بمناسبة عيد ميلاده رقم 20، ونشر عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به أثارت الجدل.

واكتفى النجم الشاب بحضور عائلته الصغيرة، لكنه ظهر في بعض الصور رفقة شخصين قصيرين بلقطات يحملان خلالها مسدسات وهمية ويوجهانها للنجم الشاب.

واعتبر بعض المتتبعين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن استعمال المسدسات بتلك الطريقة غير لائق في ظل الظروف التي تعيشها إسبانيا، والاتهامات التي مست الأمن الإسباني بعد تدخله في إقليم كاتالونيا.

من جهة أخرى، اضطر لوكاس هيرنانديز، شقيق تيو ومدافع أتلتيكو مدريد، لحذف صورة تهنئة لشقيقه بعيد ميلاده بعد هجوم جماهير أتلتيكو على شقيقه، الذي فضل الرحيل لريال مدريد على العودة لفريقهم بعد موسم إعارة لديبورتيفو ألافيس.

وشتمت جماهير أتلتيكو مدريد، تيو هيرنانديز، بسبب رحيله للغريم ريال مدريد، مما دفع لوكاس لحذف الصورة تجنبًا لمزيد من الجدل.

ويغيب هيرنانديز عن ريال مدريد بسبب الإصابة، وأضاع فرصة جيدة لكسب بعض الدقائق رفقة الفريق الملكي، لكون البرازيلي مارسيلو كان أيضًا مصابًا.