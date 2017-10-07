لوبيتيغي: منتخب إسبانيا يمكنه رفع معنويات بلاده في أوقات صعبة

قال جولين لوبيتيغي مدرب إسبانيا إنه حان الوقت للتركيز على الإيجابيات بعد التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018، بشكل رائع بفوز كبير 3/0 على ألبانيا أمس الجمعة بعد أسبوع من مشاكل سياسية شهدتها البلاد.

وعانت إسبانيا من مشاكل بسبب استفتاء مثير للجدل في كتالونيا وظهور العديد من الصور المسيئة خلال تعامل قوات الشرطة مع المصوّتين، بينما ثارت شكوك حول وحدة البلاد.

وامتدت الفوضى إلى ملاعب كرة القدم والمنتخب الوطني حيث أطلقت صيحات الاستهجان ضد “جيرارد بيكيه” في التدريب طيلة الأسبوع بعد تصويته في الاستفتاء المحظور فيما تلقَّى مدافع برشلونة خليطًا من الدعم وصيحات الاستهجان في المباراة ضد ألبانيا.

لكن عدم الاستقرار السياسي لم يؤثر على بقية المنتخب الإسباني في أليكانتي حيث انتصر على ألبانيا بعد أداء مذهل في الشوط الأول معتمدًا على التمريرات القصيرة والسلسة واللمسة المؤثرة أمام المرمى.

وقال لوبيتيغي للصحفيين: “الآن حان الوقت للتركيز على الإيجابيات في كرة القدم وفي البلاد ككل، والرياضة يمكن أن تقود الدولة إلى ما يجب أن تكون عليه، وعليك الاحتفال بالأشياء الجيدة، نحن نقفز ونغني داخل غرفة الملابس ونحتفل بهذه اللحظة كما ينبغي”.

وأحرز رودريغو مورينو وايسكو وتياغو ألكانتارا 3 أهداف في 11 دقيقة ليمهدوا الطريق أمام فوز مقنع بالإضافة إلى تعادل إيطاليا 1/1 مع مقدونيا لتضمن إسبانيا التأهل إلى روسيا عن المجموعة السابعة.

وأضاف لوبيتيغي الذي انتصر فريقه في 8 من 9 مباريات رسمية منذ توليه المسؤولية خلفًا لفيسنتي ديل بوسكي في يوليو 2016، أحرز خلالها 35 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 3 مرات “حدث الكثير من الأشياء، لكننا تعاملنا مع الأمور يومًا بيوم وعملنا على التركيز على مصلحة الفريق”.

وتابع: “كنت محظوظًا بوجود مجموعة من اللاعبين لديهم هذا الالتزام وتصرفاتهم ساعدتنا، ونحن سعداء، ونشعر بالفخر بما حققناه لأنه أمر في غاية الأهمية لإسبانيا”.