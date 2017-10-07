تطوّر جديد وملحوظ في قضية إصابة داني كارفاخال

كشفت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، عن تطور جديد في قضية إصابة المدافع الإسباني داني كارفاخال.

وأُعلن عن إصابة كارفاخال بالتهاب فيروسي في الطبقة الغشائية للقلب، وتتوقف فترة العلاج على مدى تفاعل جسد اللاعب مع الأدوية، ما قد يستغرق أسابيع أو شهورا، ولكن النادي الملكي يتوقع عودته خلال 3 أو 4 أسابيع.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن التقارير تشير إلى غياب اللاعب لنحو شهرين، موضحة أن الإصابة التي يعاني منها كارفاخال، تستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع، لكن في هذه الحالة، فإنه سيحتاج لوقت أكبر.

لكن “أوندا سيرو” أوضحت اليوم السبت أن كارفاخال يسير بطريقة مبشرة إلى طريق الشفاء، وأوضحت أن اللاعب قد يعود للتدريبات الأسبوع المقبل.

واعتمد المدرب الفرنسي في المباراة الأخيرة لريال مدريد على المغربي أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيمن لتعويض رحيل كارفاخال.