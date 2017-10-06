ما الشركة الوحيدة التي يمتلكها رونالدو في إسبانيا؟

يُعرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بكونه رجل أعمال ناجحا من خلال استثماره في عدة مجالات بعدة دول في العالم، وينشط في قطاعات الملابس والسياحة والفنادق الفاخرة.

ورغم أن النجم البرتغالي يلعب في ريال مدريد ويجني مبالغ مالية مهمة من إسبانيا؛ إلا أنه لا يتوفر سوى على شركة يتيمة في إسبانيا.

وحسب موقع “Vanitatis” فإن النجم البرتغالي يمتلك شركة وحيدة في إسبانيا اسمها “Dutton Invest SL” وهي متخصصة في شراء الطائرات الخاصة وأنشأها في نهاية العام 2015.

ولأن النجم البرتغالي رجل أعمال مميزا فقد استغل شراء طائرته الخاصة “Gulfstream G200” العام 2015 لينشئ شركة تقوم بشراء الطائرة للمقاولات ورجال الأعمال حين لا يستعملها شخصيًا.

وحسب الموقع فإن النجم البرتغالي يسعى لاستغلال الركود في سوق الطائرات الخاصة الصغيرة وشراء طائرات جديدة لتعزيز أسطول شركته، خاصة بعدما تلقى نتائج مشجعة للشركة في بدايتها.