تقارير ترجح انفصال جيرارد بيكيه وشاكيرا

لا تزال أخبار جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا، مسيطرة على وسائل الإعلام العالمية، حيث ذكرت تقارير صحفية أن بيكيه انفصل عن صديقته شاكيرا نجمة البوب الشهيرة.

وذكر موقع Cotilleo الإسباني أن بيكيه أنهى علاقته بصديقته الكولومبية التي تكبره بـ 10 سنوات، وتعرّف عليها خلال مشاركته في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن شاكيرا عادت إلى بلادها عدة شهور للراحة، لكن مصادر مقربة قالت إنها “أكدت الانفصال” في الأيام الأخيرة.

ويأتي الانفصال، في حال حدوثه بالفعل، استكمالًا لأسبوع صعب بالنسبة لبيكيه، حيث تعرض لصافرات استهجان من جماهير إسبانيا خلال تدريبه الأول مع منتخب بلاده عقب التصويت لصالح استقلال إقليم كتالونيا عن الحكومة المركزية في مدريد، يوم الأحد الماضي.

وكانت آخر مرة شوهد بيكيه مع شاكيرا في الأماكن العامة في حفل زفاف ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو في الأرجنتين، نهاية يونيو الماضي.

وأنجبت شاكيرا طفلين، ميلان وتبلغ 4 أعوام وساشا التي تبلغ عامين، من علاقتها مع مدافع برشلونة، وبالطبع سيسمح برؤيتهما حال تم الانفصال بالفعل.

وابتعدت شاكيرا عن مرافقة زوجات وصديقات لاعبي برشلونة منذ الصيف الماضي ما يرجح انفصالهما بالفعل، حيث غابت عن دعم صديقها خلال أزمته الحالية مع الجماهير الإسبانية عقب تغريدة نشرها بشأن دعوة الناخبين للتصويت في استفتاء استقلال كتالونيا.