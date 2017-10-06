برشلونة ينتظر “العطلة الشتوية” لإجراء عملية سواريز

يثير الأوروغوياني لويس سواريز القلق في برشلونة على بضع واجهات أبرزها تراجع مستواه وإصابته في الركبة التي لازال يعالج منها بطرق طبية بديلة دون أن يحصل تحسن كبير في حالته.

ومنذ إصابته في لقاء السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في لقاء الغياب غاب سواريز عن لقاءين في الدوري الإسباني الدرجة الأولى ولم يسجل سوى هدفين هذا الموسم في لقاءات سهلة أمام إسبانيول برشلونة وجيرونا.

ولازالت ركبة المهاجم الأوروغوياني منتفخة ويعالج بطرق بديلة برفقة الطاقم الطبي لفريق برشلونة لكنه لا يشعر بتحسن فيما لا يرغب الفريق الكاتالوني في التسرع وإجراء عملية جراحية في الوقت الحالي في ظل غياب الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

وحسب راديو كاتالونيا فإدارة برشلونة ترفض إجراء تدخل جراحي يغيب خلاله لويس سواريز لمدة 3 أسابيع على الأقل وتنتظر نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية حيث تأمل في تأهل الأوروغواي مباشرة للنهائيات.

ويأمل الفريق الكاتالوني في استغلال العطلة الدولية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم لإجراء العملية الجراحية لمهاجمه لويس سواريز حتى لا يفقده في لقاءات كثيرة وقد يغيب عن لقاء أو لقاءين فقط.

وحتى منتخب الأوروغواي الذي يحتل حاليا الصف الثاني بـ28 نقطة في تصفيات أمريكا الجنوبية يحتاج للفوز أو التعادل أمام بوليفيا الأربعاء المقبل لبلوغ النهائيات بشكل رسمي؛ ما يسهل مهمة الفريق الإسباني في علاج نجمه الأوروغوياني لكونه لن يكون مضطرا للرحيل نحو بلاده للمشاركة في لقاءات رسمية الشهر المقبل.