برشلونة يستقر على أولى صفقات الشتاء

وضع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة المدافع الكولومبي ييري مينا كأولى الصفقات التي ينوي النادي إبرامها في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويحتاج برشلونة لتدعيم صفوفه في ظل النقص العددي في صفوف الفريق ورغبة فالفيردي في بيع العديد من اللاعبين غير المناسبين لخطة لعبه وكذلك جلب بدلاء لهم.

وتفاوض برشلونة بالفعل مع وكيل لاعب بالميراس البرازيلي الذي يتعافى حاليا من إصابة في مشط قدمه عانى منها خلال مباراة دور الستة عشر في كأس ليبرتادوريس أمام برشلونة دي غواياكيل في اغسطس/ آب الماضي.

وبصرف النظر عن الحصول على الضوء الأخضر من المدرب والإدارة الفنية للنادي يجب على برشلونة دفع تسعة ملايين يورو للحصول على خدمات المدافع الكولومبي.

فيرمايلن

ولا يجد توماس فيرمايلن مكانا في تشكيلة برشلونة رغم بقائه، إذ أبقى النادي الكتالوني عليه بعد فشله في التعاقد مع إينيغو مارتينيز مدافع ريال سوسيداد خلال فصل الصيف.

وكان إنيغو المرشح المفضل لتعزيز مركز قلب الدفاع لكن تغيرت وجهة نظر النادي الكتالوني في اللاعب ليتحول نحو مينا الذي سيكون الخيار الرابع في دفاعات برشلونة إلى جوار جيرارد بيكيه وأومتيتي وخافيير ماسكيرانو.