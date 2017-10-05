صدمة في ريال مدريد بعد التأكد من مدة غياب كارفاخال

يواجه ريال مدريد خريفا مزعجا في ظل غياب غاريث بيل وكريم بنزيما و ثيو هرنانديز إلى جانب داني كارفاخال الذي سيغيب على الأقل لمدة شهرين.

ويعاني مدافع ريال مدريد من عدوى فيروسية في الغشاء المحيط للقلب، وقال النادي في بيان رسمي “ظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال أنه يعاني من التهاب فيروسي في غشاء التامور. سيتم تقييم تطور حالته”.

وهذا الوضع مقلق للغاية لأن هذه الإصابة تؤدي إلى أعراض خطيرة تتمثل في ألم حاد في الصدر ما تشبه أعراض الأزمة القلبية.

وهذا المرض يصعب التعامل معه، حيث أن قربه من القلب يحتاج لعناية شديدة وحرص من الفريق الطبي المعالج، وهذا يعني أن الدولي الإسباني البالغ عمره 25 عاما لن يستطيع العودة للمباريات قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن هذه ليست إصابة عادية لكنه مرض يجب التعافي منه أولا قبل العودة للاستعداد الرياضي للمباريات.

ويمكن الشفاء من هذه العدوى الفيروسية لأي شخص عادي في غضون أسبوعين أو ثلاثة لكن بالنسبة لرياضي محترف لن يكون الأمر بسيطا، حيث يصعب الدفع بلاعب باير ليفركوزن السابق في المباريات قبل تعافيه تماما.

ومن المرجح أن تطول فترة غياب كارفاخال بسبب ابتعاده عن التدريبات في ظل خضوعه للعلاج من مشاكل القلب، حيث سيحتاج لزيادة معدلات لياقته البدنية قبل العودة للملاعب.

ولم يتدرب كارفاخال منذ مشاركته في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وبعدها نصحه الأطباء بالابتعاد عن أي مجهود قد يؤثر على حالته.

واضطر زين الدين زيدان للدفع بالمغربي أشرف حكيمي بدلا من كارفاخال أمام إسبانيول والفوز بهدفين نظيفين في الليغا يوم الأحد الماضي.