إنييستا يطالب بإجراء حوار بين الحكومة الإسبانية وإقليم كتالونيا

طالب أندريس إنييستا، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، الحكومة الإسبانية بإجراء حوار بين الحكومة الإسبانية وإقليم كتالونيا، في ظل ارتفاع حدة التوتر بين الطرفين بسبب محاولة الإقليم الاستقلال عن البلاد.

جاء حديث لاعب وسط الملعب الإسباني عقب الاستفتاء المثير للجدل الذي أجراه الإقليم يوم الأحد الماضي، والذي وصفته الحكومة الإسبانية بأنه غير قانوني.

ووفقا للحكومة الكتالونية، فإن 90% ممن شاركوا في الاستفتاء وافقوا على استقلال الإقليم.

وقال إنييستا، عبر حساباته الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي “لم أعلق علنا على أوضاع معقدة مثل هذه المشاعر المتنوعة، ولكن الوضع الذي نعيشه حاليا يبدو استثنائيا”.

أوضح إنييستا “هناك شيء واحد أدركه قبل أن نتسبب بالمزيد من الضرر لأنفسنا: الحوار، يجب على الشعب المسؤول عن كل شيء (فتح) حوار”.

وتابع “نقوم بذلك بالنسبة لنا جميعا. نستحق الحياة في سلام”.

وأبعدت الإصابة إنييستا عن المشاركة مع المنتخب الإسباني، الذي يلاقي ضيفه المنتخب الألباني غدا الجمعة، في الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) بالمجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا العام المقبل.