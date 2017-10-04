لماذا سمح برشلونة لثلاثة من جماهيره باقتحام ملعب كامب نو؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية غموض اقتحام عدة أشخاص ملعب كامب نو خلال فوز برشلونة بثلاثية نظيفة على لاس بالماس يوم الأحد الماضي رغم أن المباراة أقيمت بدون جماهير نظرا لأحداث شغب شهدها الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا في اليوم ذاته.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن برشلونة سمح لأحد المشجعين الذين اقتحموا الملعب واثنين آخرين وجميعهم ينتمون لجماعة ثقافية كتالونية هدفها نشر اللغة والثقافة الكتالونية وجعلها تطغى على اللغة الإسبانية في الإقليم الذي يطالب باستقلاله.

وسعى النادي من هذا الإجراء للسماح للثلاثي المذكور بالدخول للملعب وتعليق لافتة مؤيدة للديمقراطية ومن ثم حصول الإقليم على الاستقلال.

وذكر حكم المباراة هذه الواقعة في تقريره الذي سلمه للجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني وكذلك للجنة مكافحة الشغب التابعة للحكومة الإسبانية.

وجاء في التقرير “الأشخاص الذين اقتحموا الملعب لم يعرقلوا سير اللعب حيث كان أصحاب الأرض يحتفلون بالهدف الثاني. ووفقا للمعلومات التي قدمها مدير المباراة لرابطة الليغا كان الشخص يرافقه اثنين آخرين ودخلوا بإذن من النادي لتعليق لافتة. وألقى رجال الأمن بسرعة على الأشخاص الثلاثة ورافقوهم بعيدا”.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إنه قبل استقالة نائب رئيس النادي كارليس فيلاروبي وعضو مجلس الإدارة جوردي مونيس بعد اعتراضهما على اللعب بدون جمهور أمام لاس بالماس.

وأوضح أن قرار اللعب بدون جمهور من أصعب القرارات التي اتخذها كرئيس للنادي منذ تولى المهمة خلفا لساندرو روسيل في يناير/ كانون الثاني 2014.